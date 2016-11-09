Шигаев: «У Осабутея контракт от «Копенгагена», но от «Спартака» не отказываются»

Футбольный агент Олег Шигаев дал оценку потенциальному новичку «Спартака» Джонатану Осабутее. Футболист находится на просмотре в московском клубе.

«Селекционный отдел «Спартака» реально работает и очень компетентен в этом вопросе. Если у кого-то возникают вопросы к клубу по поводу топовых футболистов, то в этом их вины нет точно. Они свое дело знают. Сейчас такой момент, когда все зависит только от Джонатана. «Спартак» был заинтересован в его просмотре. Знаете, очень тяжело и рискованно брать футболиста с Африканского континента, не адаптированного к нашим условиям, нашему климату. Совсем все иное, плюс уровень, понимание футбола. Но как брать иначе, если только не через тест?

От таких предложений, как правило, не отказываются, даже имея при этом на руках контракт от «Копенгагена». Датчане даже приехали в Гану за ним. У них очень развита селекция и менеджмент. Но сами знаете, что такое «Спартак» и что такое «Копенгаген». При все м уважении, «Спартак» – это заслуги, «Спартак» — это имя», – заявил Шигаев.