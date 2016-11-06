Серия А. «Ювентус» добился победы над «Кьево», «Милан» взял верх над «Палермо» и другие результаты

В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» в гостях добыл победу над «Кьево» со счетом 2:1. Таким образом, туринский клуб в нынешнем сезоне набрал 30 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

В других встречах «Милан» взял верх над «Палермо» и поднялся на второе место, «Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло», «Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Дженоа – Удинезе – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Терро, 11; 1:1 – Окампос, 24.

Кьево – Ювентус – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Манджукич, 53; 1:1 – Пеллисьер, 66 (с пенальти); 1:2 – Пьянич, 75.

Палермо – Милан – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сусо, 15; 1:1 – Несторовски, 71; 1:2 – Лападула, 82.

Сассуоло – Аталанта – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Гомес, 19; 0:2 – Кальдара, 24; 0:3 – Конти, 43.

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