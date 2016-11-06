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Главный судья:
Паоло Валери (Рим)
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Кьево - Ювентус

06.11.2016, Воскресенье, 17:00 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 12 тур Кьево - Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:30 Кьево 0:4 Ювентус
3 тур
12 сентября, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Кьево
1 тур
30 августа, суббота 20:00 Кьево 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Ювентус 3:1 Кьево
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Кьево 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 15:30 Кьево 1:2 Ювентус
4 тур
22 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Кьево
7 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
9 мая, понедельник 22:45 Ювентус 2:2 Кьево
17 тур
19 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Кьево 1:0 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Кьево
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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