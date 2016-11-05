Вице-президент «Монако»: «Удивлен дублем Фалькао в ворота ЦСКА»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что был удивлен двумя голами нападающего Радамеля Фалькао в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

– Удивлены ли, что Фалькао в первом же матче после очередной травмы сделал в ворота ЦСКА дубль?

– Да, приятно удивлен. Мы всегда в него верили и верим, всегда говорили, что приложим максимум усилий, чтобы перезапустить в «Монако» его карьеру. Но то, что произошло в среду, конечно, очень порадовало. Но все равно, чтобы увидеть Фалькао в лучшей форме, нужно набраться терпения и подождать.

– У него и в этом сезоне уже две травмы случилось.

– Да, но вторая – это сотрясение мозга, случившееся после очень серьезного фола голкипера «Ниццы». Такие вещи невозможно прогнозировать и предотвращать.