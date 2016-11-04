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  • Григорий Иванов: «Для меня Скрипченко больше не существует»

Григорий Иванов: «Для меня Скрипченко больше не существует»

4 ноября 2016, 18:09
9

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для него больше не существует экс-тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов». Также Иванов рассказал, что сегодняшней предыгровой тренировкой руководил Александр Тарханов, пришедший на смену белорусу.

«Не знаю, с какими чувствами выйдут играть против Скрипченко футболисты. Для меня этого человека больше не существует. А у игроков не знаю, может, другое мнение. Команда готовилась к игре нормально, в рабочем режиме. Александр Федорович провел занятие. Все в порядке. Что касается перестановок в клубе – это футбол, это жизнь», – сказал Иванов.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоится 5 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал Иванов Григорий Тарханов Александр Скрипченко Вадим
Комментарии (9)
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Aztec58
1478272393
Блин, кто бы говорил, ага.
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acer2003
1478273763
Раздули ситуацию ! Тренер сменил один клуб на другой, обыденное дело. Значит не устраивало что то в "Урале".Может проблема в Вас, г-н Иванов ?
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APchelov
1478274266
В общем, сделают из мужика очередного Красножана или Кучука
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Krasnodar 123
1478275805
МУТНЫЕ РЕБЯТА, ПРИЧЕМ ОБА!
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DirtyEastL
1478276138
Вот, актёр, я не могу! Чтобы с себя все мутки снять, готов унижать и оскорблять. Не человек, а чернь...
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тоширо
1478280636
Я вот вспоминаю ситуацию, когда Слуцкий уходил из Крыльев. Он, типа, тоже устал, а через несколько дней оказался в ЦСКА. И ничего. Никаких скандалов и заявлений.
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Фан666
1478286188
Надоели с этим Скрипченко, ну сменил дядя команду и что такого? Прямо как вокруг Витселя танцуют блин
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