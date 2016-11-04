Григорий Иванов: «Для меня Скрипченко больше не существует»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для него больше не существует экс-тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов». Также Иванов рассказал, что сегодняшней предыгровой тренировкой руководил Александр Тарханов, пришедший на смену белорусу.

«Не знаю, с какими чувствами выйдут играть против Скрипченко футболисты. Для меня этого человека больше не существует. А у игроков не знаю, может, другое мнение. Команда готовилась к игре нормально, в рабочем режиме. Александр Федорович провел занятие. Все в порядке. Что касается перестановок в клубе – это футбол, это жизнь», – сказал Иванов.

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоится 5 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.