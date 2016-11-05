ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Мордовию», «Тосно» не оставил шансов «Сибири» и другие результаты

В матче 20-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях одержал крупную победу над «Мордовией». Отметим, что данную встречу оба клуба заканчивали в меньшинстве: хозяева – вдевятером, гости – вдесятером.

В других встречах «Балтика» вырвала ничью с «Тюменью», «Сокол» и «Волгарь» голов не забили, «Факел» оказался сильнее «Спартака-Нальчика», «Тосно» дома разгромил «Сибирь».

Первенство ФНЛ. 20-й тур

Тюмень – Балтика (Калининград) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Марущак, 33; 1:1 – Мамтов, 38; 2:1 – Мамтов, 55 (с пенальти); 2:2 – Пономарев, 88.

Удаление: Локтионов, 61 – нет.

Сокол (Саратов) – Волгарь (Астрахань) – 0:0

Спартак-Нальчик – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 45; 0:2 – Бирюков, 58; 1:2 – Макоев, 78.

Мордовия (Саранск) – Спартак-2 (Москва) – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Алхазов, 15; 1:1 – Федчук, 55; 1:2 – Руденко, 58; 1:3 – Давыдов, 65; 1:4 – Шинозука, 88.

Удаления: Осипов, 26; Игнатович, 29 – Савичев, 30.

Тосно (Ленинградская область) – Сибирь (Новосибирск) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Палиенко, 52; 2:0 – Чиркин, 80; 3:0 – Галиулин, 88.

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