Отставание Португалии от России в рейтинге УЕФА сократилось почти в два раза

Неудачи на евроарене ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара» на текущей неделе сказались на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Представители Португалии («Бенфика», «Порту» и «Брага») набрали шесть зачетных очков.

Россия на данный момент остается на шестой строчке в рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов. Однако отрыв от занимающей седьмое место Португалии сократился с полутора баллов до 0,833. Что касается пятой строчки, то России практически невозможно догнать Францию.

Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба.