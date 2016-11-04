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  • Отставание Португалии от России в рейтинге УЕФА сократилось почти в два раза

Отставание Португалии от России в рейтинге УЕФА сократилось почти в два раза

4 ноября 2016, 09:06
34

Неудачи на евроарене ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара» на текущей неделе сказались на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Представители Португалии («Бенфика», «Порту» и «Брага») набрали шесть зачетных очков.

Россия на данный момент остается на шестой строчке в рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов. Однако отрыв от занимающей седьмое место Португалии сократился с полутора баллов до 0,833. Что касается пятой строчки, то России практически невозможно догнать Францию.

Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Зенит ЦСКА Ростов Краснодар Бенфика Порту Брага
Комментарии (34)
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woyser
1478242841
Ну. допустим Краснодар свои очки ещё наберёт, Ростов может стрельнет напоследок, а вот армейцы походу сдулись окончательно. В общем дальше Россию будут тянуть Зенит и Краснодар и чем дольше, тем лучше. В общем удачи всем нашим клубам выступающим в Европе.
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Lordfrax
1478242913
Сначала говорят, что зенит судей покупает, а потом в ЛЧ ничего показать не можете... ЦСКА играет в очень слабой группе по меркам ЛЧ, а набрать очки не может! ПОЗОР!
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Black Giz
1478243105
Зенит по раскладам должен 6 из 6 взять. Краснодар минимум 4. Ростсельмаш надеюсь 3 с ПСВ (если очень повезет плюс 1 очко с Баварией), на ЦСКА, к сожалению, вообще не рассчитываю. А там посмотрим как сложится. Вперед, Россия!
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VIPded
1478244010
С летним составом на ЦСКА надежда ещё была, но осенние потери, увы, критичны...((( Удачи всем нашим клубам!!! Авось, вытянем всё же супротив портишей...
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dzhanavar
1478245655
Вот уже который год в лиге чемпионов наши команды играют как будто только для статистики в таблице коэффицентов... Большая радость,мы на шестом месте... Ура!!!
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Анатолий Одинец
1478246121
Рейтинг - херейтинг
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Обер-КанцлерЪ
1478248279
Зато Игорёк рекорд свой собственный всё бьёт и бьёт! Позорят весь чемпионат России такие чемпионы сраные своим выступлением в ЛЧ.
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84aivengo
1478249651
не удивительно... за последние два тура еврокубков лишь зенит по максимуму принес очки.
краснодар подвел,хотя и была надежда... а ростов и так выше головы прыгает
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alexis02lion
1478252327
Да в этом туре плохо, но не всё критично. Смотрим на наших и португальцев. У нас 4 команды у них 4. ЦСКА вряд ли наберёт очки в следующем туре, как и Ростов, а вот Краснодар и Зенит имеют все шансы на 2 победы. Теперь Португалия. Спортинг это будет чудо если 1 очко с Реалом, а так точно 0 как и в этом туре, так как 2 осечки подряд в Европе Реал себе редко позволяет, Порту с Копенгагеном скорее 3 очка, хотя датчане могут и упереться, игра с Лестером показала, что они явно хотят и могут побеждать, Бенфика в Турции имеет все шансы на 0 очков, будем верить и болеть за турков, да и Брага явно не фаворит в матче с Гентом, там команды разделяет 1 очко, а после 3 голов Шахтёру бельгийцев и против Браги потянет на подвиги. Так что даже есть все шансы что разрыв увеличится в пользу уже наших по итогам следующего тура.
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Nesterenko
1478252798
Да зачем нам два места в ЛЧ, чтобы смешить Европу и снова упасть в рейтинге? Нам одной команды в ЛЧ достаточно, пусть испанцы и немцы играют по 4 команды, играют ведь в классный футбол. Наш потолок - это выход из группы в ЛЕ.
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