Вернблум: «ЦСКА не демонстрирует мужского характера. Мы слишком скромненькие и добренькие»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3) выразил мнение, что московскому клубу не хватает характера в борьбе с более квалифицированными командами. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в квартете Е последнее место, имея в активе два очка.

– Мы не исповедуем злой футбол. Мы слишком скромненькие, добренькие. Идем в отбор, обозначаем борьбу, присутствуем в зонах – и не отнимаем мяч! Как мальчики, застенчиво подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга. Если уж ты встречаешься с командой более высокого класса, так будь добр нивелировать эту разницу максимальной агрессивностью – в рамках дозволенного, разумеется. Злее нужно быть! Мы же непонятно с чего выказываем чрезмерное уважение противнику. За это нас и наказывают.

– Но в ЦСКА собраны опытные бойцы. Откуда взялась эта нерешительность?

– Не знаю. Могу только повторить сказанное: в таких матчах необходимо действовать на максимуме. Как мальчики подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга.возможностей. Собраться, биться, стелиться в подкатах, не пасовать в борьбе. Быть настоящими, крепкими мужиками. Сейчас, к сожалению, ЦСКА этого характера не демонстрирует.