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  • Вернблум: «ЦСКА не демонстрирует мужского характера. Мы слишком скромненькие и добренькие»

Вернблум: «ЦСКА не демонстрирует мужского характера. Мы слишком скромненькие и добренькие»

3 ноября 2016, 19:27
5

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3) выразил мнение, что московскому клубу не хватает характера в борьбе с более квалифицированными командами. Отметим, что на данный момент армейцы занимают в квартете Е последнее место, имея в активе два очка.

– Мы не исповедуем злой футбол. Мы слишком скромненькие, добренькие. Идем в отбор, обозначаем борьбу, присутствуем в зонах – и не отнимаем мяч! Как мальчики, застенчиво подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга. Если уж ты встречаешься с командой более высокого класса, так будь добр нивелировать эту разницу максимальной агрессивностью – в рамках дозволенного, разумеется. Злее нужно быть! Мы же непонятно с чего выказываем чрезмерное уважение противнику. За это нас и наказывают.

– Но в ЦСКА собраны опытные бойцы. Откуда взялась эта нерешительность?

– Не знаю. Могу только повторить сказанное: в таких матчах необходимо действовать на максимуме. Как мальчики подходим к сопернику, позволяя ему легко за счет паса выходить из-под прессинга.возможностей. Собраться, биться, стелиться в подкатах, не пасовать в борьбе. Быть настоящими, крепкими мужиками. Сейчас, к сожалению, ЦСКА этого характера не демонстрирует.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (5)
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nik55
1478199464
особенно ты
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товрос
1478276930
в России ты костолом охуенный,а что в лиге чемпионов стесняешся в натуре как мальчик.Не надо быть таким скромненьким и добреньким.глядишь и лигу чемпионов возьмете
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Serjoga
1478283103
"Мы не исповедуем злой футбол. Мы слишком скромненькие, добренькие."- Да вы "НИКАКИЕ"!
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Aztec58
1478286019
Сам-то в ЛЧ играет с оглядкой на судей, почти не фолит, не рискует. То ли дело в РФПЛ, ага, хоть поубивай всех, больше жёлтой не дадут, знают меру.
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