Гаджиев: «Посоветовал Идову подождать с выбором сборной»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал сообщение о вызове в сборную Нигерии защитника команды Брайна Идову. Как отметил специалист, он посоветовал игроку не торопиться с положительным ответом на приглашение, так как потенциально имеет возможность заиграть и за сборную России.

«Брайн Идову действительно хорошо зарекомендовал себя в этом году. То, что на него обратили внимание в Нигерии, не случайность. Это произошло не вчера, а еще после трех-четырех туров РФПЛ. Хотелось бы, чтобы он играл за Россию, но это вопрос к тренерам национальных команд. У нас пока видят других футболистов в этой позиции.

Когда Брайн только получил предложение, он обращался ко мне за советом. Наша позиция проста: мы рекомендовали не торопиться, продолжать совершенствовать свое мастерство, чтобы стать лучше и сильнее, и надеяться, что в таком случае появится возможность играть за сборную России. Если не получится, то всегда есть шанс вернуться к разговору о сборной Нигерии.

Очень много факторов влияет на то, как Брайн будет чувствовать себя в той или иной сборной, например, конкуренция и квалификация других игроков, претендующих на его позицию. Поэтому никто не знает, где у него больше перспектив», – заявил Гаджиев.