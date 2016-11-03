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    Гаджиев: «Посоветовал Идову подождать с выбором сборной»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал сообщение о вызове в сборную Нигерии защитника команды Брайна Идову. Как отметил специалист, он посоветовал игроку не торопиться с положительным ответом на приглашение, так как потенциально имеет возможность заиграть и за сборную России.

    «Брайн Идову действительно хорошо зарекомендовал себя в этом году. То, что на него обратили внимание в Нигерии, не случайность. Это произошло не вчера, а еще после трех-четырех туров РФПЛ. Хотелось бы, чтобы он играл за Россию, но это вопрос к тренерам национальных команд. У нас пока видят других футболистов в этой позиции.

    Когда Брайн только получил предложение, он обращался ко мне за советом. Наша позиция проста: мы рекомендовали не торопиться, продолжать совершенствовать свое мастерство, чтобы стать лучше и сильнее, и надеяться, что в таком случае появится возможность играть за сборную России. Если не получится, то всегда есть шанс вернуться к разговору о сборной Нигерии.

    Очень много факторов влияет на то, как Брайн будет чувствовать себя в той или иной сборной, например, конкуренция и квалификация других игроков, претендующих на его позицию. Поэтому никто не знает, где у него больше перспектив», – заявил Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 ноября 2016, 13:58

      Что за бред? Пусть за свою родину играет.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > APchelov 3 ноября 2016, 14:59

      А Родина его Россия!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > APchelov 3 ноября 2016, 19:42

      Тупой? Сборная Питера не играет на ЧМ! Разве что Путин своих земляков соберет и сам играть будет. Для него может сделают исключение))

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