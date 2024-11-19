Гурцкая считает, что сборная России боится играть с Медиалигой

Блогер и агент Тимур Гурцкая объяснил, почему сборная России не хочет играть с медийными командами.

«Почему Россия не хочет играть с Медиалигой? Мы увидели ответ на вопрос в матче «Динамо» и «Амкала» (2:3). Представляешь, после первого тайма не 5:0, как с Брунеем, а 2:2. И сколько появится вопросов.

Поэтому одно играть официальные матчи – выиграл-проиграл, ничего страшного. Другое – проиграть шоу-команде. Для любой команды высшей лиги прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой. Все равно будет сопротивление.

«Амкал» сильнее Брунея, мягко скажем. Намного сильнее. Думаю, что сборная журналистов и блогеров, которая соберется, будет сильнее Брунея», – сказал Гурцкая.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

В 19:30 мск команда начнет игру против Сирии.

Россию не допустили на ЧМ-2026.

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