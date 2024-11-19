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    • Гурцкая считает, что сборная России боится играть с Медиалигой

    Гурцкая считает, что сборная России боится играть с Медиалигой

    Блогер и агент Тимур Гурцкая объяснил, почему сборная России не хочет играть с медийными командами.

    «Почему Россия не хочет играть с Медиалигой? Мы увидели ответ на вопрос в матче «Динамо» и «Амкала» (2:3). Представляешь, после первого тайма не 5:0, как с Брунеем, а 2:2. И сколько появится вопросов.

    Поэтому одно играть официальные матчи – выиграл-проиграл, ничего страшного. Другое – проиграть шоу-команде. Для любой команды высшей лиги прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой. Все равно будет сопротивление.

    «Амкал» сильнее Брунея, мягко скажем. Намного сильнее. Думаю, что сборная журналистов и блогеров, которая соберется, будет сильнее Брунея», – сказал Гурцкая.

    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • В 19:30 мск команда начнет игру против Сирии.
    • Россию не допустили на ЧМ-2026.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    19.11.2024 12:27
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    Комментарии (1)
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    life85
    1732031499
    Все прекрасно знают как играют эти клоуны, и никто не хочет тратить свои нервы и здоровье ради пиара этих "футболистов".
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