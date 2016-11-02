Гендиректор «Амкара»: «Если Идову станет легионером – это будет проблемой для нас»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал ситуцию с вызовом Брайна Идову в сборную Нигерии. По словам функционера, клуб не будет запрещать игроку выступать за национальную команду, но если он будет считаться легионером – это будет проблемой для пермяков.

«Это желание футболиста, за какую сборную играть. Вообще он россиянин, и ему нужно стараться попадать в сборную России. А насчет сборной Нигерии никаких документов о вызове «Амкар» не получал. Меня радует одно – что футболистов, которых мы готовим, начинают вызывать в сборные. Идову автоматически станет легионером? Для «Амкара» это проблема, но если человек будет очень сильно хотеть играть за сборную Нигерии, мы же не можем ему запретить», – сказал Резвухин.