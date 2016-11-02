Осинов: «После второго гола Гризманна хотелось разорвать судью»

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал игру команды в матче с «Атлетико» (1:2) в рамках 4-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, российский клуб наиграл в этой встрече на ничью.

«Ростов» выглядел достойно, и очень обидно было пропустить два таких гола. В динамике казалось, что они были забиты из офсайда, но повторы показали, что сначала сыграл головой Азмун, а затем Гацкан. Невезение… К чести Гризманна, он смог воспользоваться моментами и оформил дубль. В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью», – заявил Осинов.