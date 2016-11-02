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  • Осинов: «После второго гола Гризманна хотелось разорвать судью»

Осинов: «После второго гола Гризманна хотелось разорвать судью»

2 ноября 2016, 14:58
24

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал игру команды в матче с «Атлетико» (1:2) в рамках 4-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, российский клуб наиграл в этой встрече на ничью.

«Ростов» выглядел достойно, и очень обидно было пропустить два таких гола. В динамике казалось, что они были забиты из офсайда, но повторы показали, что сначала сыграл головой Азмун, а затем Гацкан. Невезение… К чести Гризманна, он смог воспользоваться моментами и оформил дубль. В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью», – заявил Осинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Атлетико Ростов Осинов Михаил Гризманн Антуан
Комментарии (24)
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Dammit
1478094990
Кстати, такие же эмоции были, когда смотрел. Ещё обиднее было признавать, что судья был прав.
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FanatSerj
1478095073
Судья в этом матче был красавчиком, на редкость не имел любовника мужского пола. И играть давал, и на первую роль не вылазил как это делают наши "заряженные" судьи в РПЛ. Судил бы этот матч какая нибудь лысая отечественная падлюка, Ростов бы и пеналь получил и удаление в этом матче, а потом бы говорили "ну а чЁ повод же был."
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guron88
1478095221
Ну и фортовый же этот Гризман чертила...
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allkeeper
1478095281
Судья - британская проститутка. и пеналь при фоле на Препелице не поставил. всё тут ясно - топят Россию
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timurrazz
1478096713
игру команды в матче с «Атлетико» (1:2) в рамках 4-го тура РФПЛ. лолшто?
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alexis02lion
1478098142
Ничью заслужили, но везёт всегда сильнейшим. А Гризманн показал что сейчас он лидер Атлетико. И да пусть ошибки Ростова. но Антуан пёр весь матч на ворота и его за это вознаградила удача.
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Mavlu
1478098347
Всё закономерно...и немножко обидно
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Aztec58
1478099857
Увы, слишком глазастый судья попался. Но всё по правде.
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hjvfybcn
1478102623
1 обидно, так как команда наша 2 на ничью не наиграли ( это и итоговый счёт т Нобоа говорит) 3 Ростов выглядел, реально, достоино, но с такой игрой не выигрывают турниры! 4 почему они так в чемпионате не играют!!!???? Уровень то есть!
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ljrljr0505
1478103560
Все честно, к сожалению. Ростов очень достойно смотрелся с одной из лучших команд Европы, но из песни слов не выкинешь...
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