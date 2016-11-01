Президент «Урала»: «Скрипченко покинул команду не из-за матча с «Тереком»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Вадим Скрипченко подал в отставку с должности главного тренера не из-за матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). Напомним, воскресная игра вызвала подозрение у РФС по причине странных скачков букмекерских котировок по ходу встречи.

«Вадим Викторович принял мужское решение, сообщил только вчера. Но его уход не связан с последней игрой с «Тереком», – цитирует Иванова 66.ru.

Сегодня стало известно, что Скрипченко входит в список претендентов на пост наставника «Крыльев Советов», которые в понедельник отправили в отставку Франка Веркаутерена.