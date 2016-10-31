Сесар Навас надеется, что «Ростов» не пропустит гол от «Атлетико»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, встреча состоится завтра в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени.

– Что вас больше всего беспокоит перед игрой?

– «Атлетико» – чрезвычайно сильная команда, которая одинаково хорошо действует в обороне и атаке. При этом атакующие игроки очень опасны как на флангах, так и в центре. Плюс железная оборона. Словом, очень беспокоит это все.

– После стольких лет в России какие ощущение от предстоящего матча в Испании?

– Очень доволен, что снова сыграю в своей стране. Завтра с трибуны за мной будут наблюдать друзья и семья, и я очень рад этому.

– «Атлетико» долго не проигрывает дома...

– Это мощная команда, в атаке отличный выбор игроков, действующих очень результативно. Нам надо не дать им подобраться к воротам, не дать забить легкие голы. Понятно , что у нас самих будет мало возможностей, и их надо ценить и пытаться реализовать.

– Что делать в центре защиты, чтобы противостоять быстрым мобильным форвардам хозяев?

– Нам надо быть более сконцентрированными. В принципе, делать надо то же, что и обычно, но быстрее принимать решения, говорить с партнерами, не допускать даже секундной потери внимания.

– Чем отличается «Ростов» от вашей прежней команды – «Рубина»?

– Это совсем разные истории. У «Рубина» был куда более мощный состав, и клуб преследовал другие цели, постоянно выступал в еврокубках. «Ростов» – команда более скромная, и спасибо главному тренеру Курбану Бердыеву, что с такими ограниченными возможностями смог занять второе место, вывести нас в Лигу чемпионов и достойно выглядеть в ней.

– Какой вам видится завтрашняя игра?

– Мы будем больше обороняться, чем атаковать. Постараемся сохранить свои ворота сухими и поймать свой момент. И это будет непростой матч для «Атлетико».