Тесак: «Сделали две ошибки и привезли два гола»

Капитан тульского «Арсенала» Лукаш Тесак признался, что ошибки в игре 12-го тура российской Премьер-лиги стали основной причиной поражения от «Уфы» (0:2).

– Нас подвели ошибки при игре в обороне. Сделали две ошибки и привезли себе два гола. Да, реализация подвела, но допускать такие огрехи в защите нельзя. Комментировать тут особо нечего.

– «Арсенал» уже второй матч подряд имеет преимущество, но дивидендов от этого не получает. Почему?

– Владеть инициативой мало, нужно забивать. В первом тайме отлично держали мяч, во втором добавили в скорости. Но за инициативу очков не дают.

– Какой была сегодня установка на игру?

– Победить. Увы, мы сами себе привезли два мяча. У соперника практически не было моментов. Но кому это теперь интересно. Это футбол, и, как говорится, счет на табло.

– Фланговая игра начала получатся только во втором тайме?

– Да. Мы должны были так играть с первых минут. Нам явно не хватало скорости. «Уфа» очень быстро перекрывала все зоны. Приходилось играть через центр. После перерыва начали двигаться быстрее, что-то начало получаться впереди. Но забить вновь не смогли.