Гончаренко: «Чувствовалась усталость после Кубка России, но мы смогли победить»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

«Надо учитывать, что было скользкое поле, мы долго не могли приспособиться. После Кубка не было привычного движения, усталость чувствовалась, но все же добились победы. Мы испытывали сложности в прессинге, перестроились во втором тайме. У нас достаточно длинная скамейка, достаточно много игроков, способных менять друг друга, поэтому справились», – сказал наставник в эфире канала «Наш Футбол».