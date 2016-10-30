Ковалевски о музее «Спартака»: «Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства»

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски побывал в музее красно-белых.

«Осматривая экспонаты и видео прошлых лет, Войцех вспомнил и поведал нам немало интересных историй. Например, о том, как аргентинец Фернандо Кавенаги потерялся на пересадке в метро, когда команда Владимира Федотова добиралась на подземке в Лужники на матч Лиги чемпионов против миланского «Интера». Или о том, как незабвенный Илья Цымбаларь, будучи уже тренером нашего дубля, на тренировке на спор забил ему десять мячей из десяти с линии штрафной», – сообщили в клубе.

Сам поляк заявил, что ему было очень приятно окунуться в прошлое.

«Музей — просто супер! Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства. Было приятно окунуться в прошлое и увидеть своих друзей и партнеров», – сказал он.

Напомним, что вчера Ковалевски посетил матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА (3:1).