Грасия: «Мы чем-то похожи с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который пройдет в рамках 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча состоится 31 октября.

«Команда в хорошем состоянии. У некоторых игроков есть недомогание, но это не должно стать препятствием. Мы очень ждем эту игру. Команда прибавляет. Против некоторых соперников нам удается показывать комбинационный футбол, но нужно прибавлять. Критика? Я реагирую на нее внутри команды. Работаю с той же отдачей, что с самого первого дня. Нам надо улучшать положение в таблице. Мы выиграли матч Кубка, а это серьезный турнир. Мы хорошо играли против «Терека», но проиграли. Чувствую, что мы на правильном пути.

Мы чем-то похожи с «Локомотивом» в динамике. Они, как и мы, слабо начали сезон, но сейчас наладили игру, и тоже пробились в следующую стадию Кубка», – сказал он.