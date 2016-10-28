Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Романцев: «Каррере нужно выиграть чемпионат 10 раз, прежде чем со мной общаться»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что не желает общаться с нынешним наставником красно-белых Массимо Каррерой до тех пор, пока тот не выучит русский язык.

    — Если бы у вас была возможность пообщаться с Массимо Каррерой, какой бы совет вы ему дали?

    — Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика — ни за что. Как русский изучит — сам приду и пообщаюсь.

    — Может, посоветовали бы закрыть какую-то позицию точечным приобретением?

    — Даже не знаю, пока все в команде в порядке? – цитирует слова Романцева Russia Today.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 29 октября 2016, 06:51

      Гнилые шуточки какие-то, обидно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 29 октября 2016, 02:54

      Жалко Романцева - пообщаться бедолаге не с кем. Разве что с зеркалом, глядя на себя достойного. Шибко высоко задрал ценз собеседнику. Маразмом пахнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7750

      mihail200606 28 октября 2016, 20:45

      если человек дает результат какая разница на каком он говорит...
      Романцев чтото много из себя возомнил. сам еле еле связно по русски разговаривает..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 октября 2016, 20:41

      Неуважение это когда Ломбертс играет в бомжатне тысячу лет, чисто за бабло, но так и не может ничего путьнего связать и сказать. А когда человек в стране только пару-тройку месяцев и не знает язык, это вполне нормальная ситуация. Требовать от Карреры чтобы тот сразу же выучил русский это явный перебор...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      World_football 28 октября 2016, 20:12

      Гордый человек ты смотри

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 октября 2016, 17:43

      рядом новость:
      Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня».

      Вопрос: Романцев с Булыкиным бухал или каждый по-своему ???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 28 октября 2016, 17:09

      Каррера бромонтан не употребляет и другим не дает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 28 октября 2016, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Романцев ты сам тренер ни очем пришел на все готовое после Бескова ,если не Басков то ты бы не выигрывал нечего у тебя психология и философия к футболу слабая :))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 16:53

      оборзел совсем романцев..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 16:11

      Уважаемый (хотя после таких слов какой ты на хрен уважаемый) господин Романцев. Судя по всему ты всегда был таким скользким типом... Думаю что не только я болельщик Спартак с более чем 20-ти летним стажем перестал тебя уважать но и для большинства спартаковцев, Романцев и Спартак больше не одно целое.
      Позор! Видно и вправду совсем мужик мозги пропил!.....

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11