Ерохин намерен выйти с «Ростовом» в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин дал понять, что его команда намерена преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что после трех туров российский клуб имеет в своем активе одно очко.

– Как вы с партнерами воспринимаете Лигу чемпионов с учетом такой убийственной жеребьевки – просто как способ выйти и показать, что умеете в футболе?

– Это, конечно, тоже можно, но мы хотим остаться в этом турнире и дальше, после Нового года. Так что стремимся занять одно из тех мест, которые позволят это сделать.