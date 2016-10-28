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  • Ерохин намерен выйти с «Ростовом» в плей-офф Лиги чемпионов

Ерохин намерен выйти с «Ростовом» в плей-офф Лиги чемпионов

28 октября 2016, 01:20
18

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин дал понять, что его команда намерена преодолеть групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что после трех туров российский клуб имеет в своем активе одно очко.

– Как вы с партнерами воспринимаете Лигу чемпионов с учетом такой убийственной жеребьевки – просто как способ выйти и показать, что умеете в футболе?

– Это, конечно, тоже можно, но мы хотим остаться в этом турнире и дальше, после Нового года. Так что стремимся занять одно из тех мест, которые позволят это сделать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Ерохин Александр
Комментарии (18)
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Павел Буре
1477607777
что он курит??
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Небесная
1477608665
молодец
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anri1703
1477613790
За ле вполне надо псв обыграть и если бавария уже не будет мотивирована то может и ничейку ))
Ответить
murakami777
1477620139
удачи, ростовчане!
Ответить
sprint5
1477621335
все бывает
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Atoniq
1477624424
Теоретически возможно, но при этом надо Баварию и Атлетико побеждать, про ПСВ я вообще молчу,а как это можно сделать, лично мне сложно представить, хотя очень хочется видеть Ростов в плей-офф ЛЧ..
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dimid
1477634792
только с таким настроем нужно выходить на любую игру!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1477636749
он просто в этот момент в Фифу играл)
Ответить
vgarakh
1477638537
Правильно!!! Только вперед к победе.
Ответить
Sergej-74
1477840083
курнул что ли хоть бы в лигу европы пробились
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