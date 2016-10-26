Тихонов: «Я ошибся с заменами, поэтому «Енисей» проиграл»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал свои ощущения от матча 1/8 Кубка России против «Сибири» (2:3). По словам специалиста, он допустил ошибку с заменами своей команды.

«Не знаю, что случилось. После голов наступала какая-то расслабленность. Вроде дважды забивали, а сразу получаем два мяча. Это футбол. Не хватает мастерства. Три замены сделали еще по ходу игры, думали, что они усилят нас, но этого не вышло. В этом я ошибся», – сказал наставник в эфире канала «Наш Футбол».