Каррера: «Промес, Глушаков и Зе Луиш не готовы на 100 процентов. Мне нужна готовность на 120»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА, а также рассказал о состоянии восстанавливающихся от повреждений Квинси Промеса, Дениса Глушакова и Зе Луиша.

«Промес, Зе Луиш и Глушаков продолжают индивидуальную подготовку. Они не готовы на 100 процентов. Есть пара дней до матча, посмотрим. Мне нужна отдача на 120 процентов. После тренировки я поговорю с ребятами и узнаю, как они себя чувствуют», – сказал наставник.

Встреча «Спартак» – ЦСКА пройдет на стадионе «Открытие Арена» 29 октября, начало в 18:00 по московскому времени.