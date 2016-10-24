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    Гацкан и Калачев должны вернуться в состав «Ростова» к матчу с «Амкаром»

    Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал, как проходит восстановление от повреждений полузащитников команды Александра Гацкана и Тимофея Калачева. По словам Хохлова, оба футболиста успеют восстановиться к ближайшему матчу чемпионата России против «Амкара», а вот форвард Александр Бухаров, по-прежнему остается травмирован.

    «Саша Гацкан, надеемся, с «Амкаром» сыграет. Калачев тоже, но это пока не на все сто процентов, хотя мы очень надеемся. Бухаров к «Амкару», наверное, восстановиться не успеет, а вот к следующим играм – будем надеяться», – сказал Хохлов.

    Встреча «Амкар» – «Ростов» 29 октября в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2016 18:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2016, 10:44

      Бухарова не хватает, без него нападение Ростова не такое эффективное , как раньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 24 октября 2016, 23:16

      Здоровья.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 октября 2016, 19:47

      Хорошая новость. Пусть поскорей выздоравливает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 24 октября 2016, 19:35

      Здоровья и успехов обоим - очень важны для Ростова

      0
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