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    Мостовой: «Слуцкому не нужно уходить в отставку»

    Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказал свое мнение о разладе между болельщиками ЦСКА и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким. По словам Мостового, проблема команды не в тренере, а в составе.

    «Слуцкому не нужно уходить в отставку из ЦСКА. Главную роль в футболе играют футболисты. Очень часто тренеров неоправданно возносят до небес, как это было, например, со Слуцким в сборной России перед Евро-2016. Последние результаты ЦСКА я не связываю с тренером. Проблема ЦСКА сейчас не в тренере, а в составе.

    Я один из немногих, кто в прогнозах ставил на победу «Локомотива» над ЦСКА. Многие говорили перед матчем, что «Локомотив» никакой. А разве ЦСКА сейчас какой-то? ЦСКА тоже никакой, на этом фоне «Локомотив» и победил. Армейцы сейчас в яме – как в психологической, так и физической. Многие команды должны этим пользоваться в чемпионате России. У ЦСКА короткая скамейка запасных, нет двух основных игроков Алана Дзагоева и Романа Еременко.

    ​«Спартак» сейчас чем отличается от ЦСКА? У «Спартака» есть кому выйти на поле. Нет Квинси Промеса и Зе Луиша, зато вышел играть Лоренцо Мельгарехо и гол забил. В «Зените» то же самое – Халк ушел из клуба, но пришли другие игроки», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2016 17:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 25 октября 2016, 02:06

      очень не люблю когда говнецо подванивает!!))

      0
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 25 октября 2016, 02:05

      совет мостовому,иди комментируй чемпионат кипра!!!

      0
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 25 октября 2016, 02:04

      мостовому не нужно комментировать!!!

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 24 октября 2016, 23:12

      Мне кажется СПАРТАК и сенит ставили на лохомотов, а он говорит один из немногих))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 октября 2016, 20:41

      Мостовой настоящий Спартаковец! Правильно пока рано, а то вдруг ккнюшня забегает )))

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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 октября 2016, 20:35

      Уходить не нужно - нужно убегать...

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 24 октября 2016, 19:26

      Себя не похвалишь-никто не похвалит

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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 24 октября 2016, 19:02

      Слуцкий, я тебя ругал больше других и считаю средним тренером по международным стандартам, но для России и в частности для ЦСКА ты вполне подходишь. Так что держись, Леонид, и помни: порядочный человек (а ты, по моему мнению, порядочный) - сам себе лучший судья.

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