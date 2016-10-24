Промес должен оправиться от травмы к матчу с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, получивший повреждение во время выступления за сборную Голландии, должен восстановиться от травмы к матчу 12-го тура РФПЛ против ЦСКА. Темпы восстановления футболиста позволяют рассчитывать на то, что к дерби он будет готов выйти на поле.

Также в матче против армейцев сыграет и 29-летний полузащитник Денис Глушаков, пропустивший неделю из-за ушиба и гематомы бедра. Минимальны шансы на появление на поле нападающего Зе Луиша. Форвард из Кабо-Верде получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 29 октября в 18:00 по московскому времени.