Ролан Гусев считает, что Слуцкому стоит встретиться с фанатами ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о разногласиях между болельщиками и главным тренером армейцев Леонидом Слуцким. Напомним, фанаты сетуют на то, что между специалистом и болельщиками прекратился диалог.

«Правильно написали болельщики – им надо просто встретиться, пообщаться, расставить все точки над i. У нас и фанаты адекватные ребята, и сам Слуцкий интеллигентный человек, поэтому в этой ситуации надо провести диалог. Я думаю, что это решит данную проблему. Фанаты выскажутся, Слуцкий расскажет свою позицию, и все должно будет утихомириться», – сказал Гусев.