«Крылья Советов» продлили контракт с 17-летним нападающим Голенковым

«Крылья Советов» переподписал соглашение с нападающим Егором Голенковым. Новое соглашение заключено до конца мая 2019 года.

«Егор – молодой, перспективный нападающий, воспитанник самарского футбола. Он выступает за молодежный состав нашего клуба с прошлого года и регулярно привлекается к тренировкам с основным составом команды. В таком возрасте главное – иметь четкую цель и много работать над ее достижением. Тогда все получится», – заявил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.