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    МЛС. Гол Вильи и две голевых передачи Лэмпарда помогли «Нью-Йорк Сити» разгромить «Коламбус» и другие результаты

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» крупно обыграл «Коламбус» со счетом 4:1. Один из голов этой встречи на свой счет записал нападающий Давид Вилья, две голевые передачи отдал полузащитник Фрэнк Лэмпард.

    В других встречах забитые мячи Кака и Жулио Баптисты помогли «Орландо Сити» одолеть «Ди Си Юнайтед», «Торонто» сломил сопротивление «Чикаго Файр» благодаря голу с пенальти в исполнении Себастьяна Джовинко.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк Сити – Коламбус – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мендоса, 45; 1:1 – Камара, 59; 2:1 – Харрисон, 75; 3:1 – Шелтон, 77; 4:1 – Вилья, 90.

    Орландо Сити – Ди Си Юнайтед – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Молино, 13; 2:0 – Кака, 21; 2:1 – Винсент, 43; 3:1 – Игита, 50; 3:2 – Игбоананике, 78; 4:2 – Баптиста, 89.

    Торонто – Чикаго Файр – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – де Лиув, 18; 1:1 – Джовинко, 45 (с пенальти); 2:1 – Морроу, 54; 3:1 – Осорио, 62; 3:2 – Гуссенс, 83.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 октября 2016, 07:03

      тоталы сыграли

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