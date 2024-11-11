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    • Реакция Месси на вылет «Интера Майами» из плей-офф МЛС от команды Миранчука

    Реакция Месси на вылет «Интера Майами» из плей-офф МЛС от команды Миранчука

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси прокомментировал исход противостояния с «Атлантой Юнайтед».

    • Команды встречались в 1-м раунде плей-офф МЛС.
    • В решающем матче «Атланта» победила со счетом 3:2.
    • Алексей Миранчук сделал ассист на 21-й минуте.

    «Закончился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб, и, хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего.

    Спасибо всем людям, которые нас сопровождали и поддерживали. Теперь мы будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году», – написал Месси в соцсетях.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2024 22:36
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