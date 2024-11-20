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    Миранчук сказал, чем МЛС отличается от РПЛ

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук сравнил РПЛ и МЛС.

    «Я считаю, что чемпионаты разные. Это касается технического оснащения, интенсивности, физических данных.

    Каждый чемпионат больше направлен в свою сторону. МЛС – непростой чемпионат, как может показаться по счетам в играх. Ну и просто другой», – сказал Миранчук.

    • Российский хавбек провел в этом сезоне 13 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
    • Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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    20.11.2024 22:51
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    Комментарии (1)
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    erybov1965
    1732133230
    Эту статью готовил школьник-двоечник,особенно заглавие.Либо человек,который понимает,что и так получит оплату,независимо от того,как и о чем написано в статье.
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