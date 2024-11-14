Миранчук высказался о МЛС: «Это надо просто принять»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил формат МЛС.

«Атланта» вышла в 1/4 финала плей-офф лиги.

24 ноября команда Миранчука проведет первый матч четвертьфинальной серии с «Орландо Сити».

Российский хавбек перебрался в Америку в июле, с тех пор он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 13 матчах.

– Вы прошли в плей-офф. Это у тебя первый такой турнир, когда есть чемпионат, а потом еще на выбывание. Соперники раскритиковали, а как тебе эта история?

– На самом деле, Жорди Альба задает правильный вопрос, потому что вроде бы чемпион известен, но потом дальше играется плей-офф. Такая интересная система, но вот так они играют.

Если не ошибаюсь, в НХЛ вроде бы так же играют. Видимо в Америке это такая устоявшаяся система. У них так и это надо просто принять.

– Вы прошли, заскочили в плей-офф, прошли во второй раунд. Чувствуешь ли ты поддержку из России, потому что в медиа любое твое действие освещается? Как там на это реагируют, стали ли узнавать на улицах?

– Поддержку я чувствую безоговорочно, без каких-либо сомнений. И когда играл в Италии, всегда ощущал ее. И сейчас, когда переехал, эти люди всегда со мной. И я искренне благодарен им, от души, всем, кто переживает, кто болеет, кто пишет что-то. Слова благодарности им, за то, что следят и не оставляют меня одного.

То, что так далеко прошли. У нас действительно был крошечный шанс, но как-то сложилось так, что мы «заскочили в последний вагон» плей-офф, а потом прошли дальше. В нас никто не верил, потому что по сезону у всех складывалось мнение, что команда не выйдет в плей-офф.

Но внутри этого не ощущалось. Все понимали, что только плей-офф может вытащить сезон. Не без удачи, но всe сложилось, как сложилось.

Сейчас будем играть против «Орландо» в хорошем состоянии, на ходу, поэтому будет интересно. Здесь будет одна игра: либо in, либо out.

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