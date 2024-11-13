Алексей Миранчук высказался об американцах

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, как проходит его адаптация в американской команде.

«Нормально, уже три месяца там. Там, в принципе, команда и коллектив – очень дружелюбные ребята.

В целом, я понял, что американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает.

Со всеми уже хорошо подружился, сплотился. В этом плане все отлично. Переехали в свой, так скажем, таунхаус.

Все, наверное, будут задаваться вопросом, всe ли приехало, – всe приехало вовремя, поэтому сейчас уже всe супер», – рассказал Миранчук.

Миранчук провел в этом сезоне 13 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 4 передачи.

Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов