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    Алексей Миранчук высказался об американцах

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил, как проходит его адаптация в американской команде.

    «Нормально, уже три месяца там. Там, в принципе, команда и коллектив – очень дружелюбные ребята.

    В целом, я понял, что американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает.

    Со всеми уже хорошо подружился, сплотился. В этом плане все отлично. Переехали в свой, так скажем, таунхаус.

    Все, наверное, будут задаваться вопросом, всe ли приехало, – всe приехало вовремя, поэтому сейчас уже всe супер», – рассказал Миранчук.

    • Миранчук провел в этом сезоне 13 матчей за «Атланту Юнайтед», забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • Он перешел в американский клуб из «Аталанты» 30 июля. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    рылы
    1731518807
    "американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить как дела, что в целом у тебя происходит" — Слушай, а что такое по-английски «How are you»? — «Как поживаешь или как дела». — А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. гы-гы
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    Пригожин Женя
    1731519100
    Пендосы тупые!
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    VVM1964
    1731519563
    Леха не поддавайся - это всё коварство и двуличие, ночью они в вурдалаков превращаются и пьют славянскую кровь !!! )))...
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