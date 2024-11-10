МЛС. Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Интер» Месси (3:2) в решающем матче серии

«Атланта» в третьем матче серии 1/8 финала МЛС победила «Интер» из Майами. Голевым пасом у гостей отметился Алексей Миранчук на 21-й минуте.

Серия завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланты». Для «Интера» сезон окончен, причем команда Лионеля Месси выиграла первый матч серии.

В следующем раунде плей-офф «Атланта» сыграет с «Орландо».

США. МЛС. 1/8 финала. Третий матч

Интер – Атланта – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Рохас, 17; 1:1 – Тиаре, 19; 1:2 – Тиаре, 21; 2:2 – Месси, 65; 2:3 – Слиш, 76.

Счет в серии: 1:2.

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