МЛС. Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Интер» Месси (3:2) в решающем матче серии

«Атланта» в третьем матче серии 1/8 финала МЛС победила «Интер» из Майами. Голевым пасом у гостей отметился Алексей Миранчук на 21-й минуте.
Серия завершилась со счетом 2:1 в пользу «Атланты». Для «Интера» сезон окончен, причем команда Лионеля Месси выиграла первый матч серии.
В следующем раунде плей-офф «Атланта» сыграет с «Орландо».
США. МЛС. 1/8 финала. Третий матч
Голы: 1:0 – Рохас, 17; 1:1 – Тиаре, 19; 1:2 – Тиаре, 21; 2:2 – Месси, 65; 2:3 – Слиш, 76.
Счет в серии: 1:2.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов