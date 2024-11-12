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    • Смородская посоветовала Миранчуку не ехать в сборную России

    Смородская посоветовала Миранчуку не ехать в сборную России

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что полузащитнику «Атланты Юнайтед» Алексею Миранчуку не стоило откликаться на вызов в сборную России в ноябре.

    «Не посоветовала бы ему ехать сейчас в сборную России. У него все так здорово там складывается, пусть так и будет дальше.

    Не надо рисковать и прерывать удачную серию в новой команде», – сказала Смородская.

    • Российская сборная 15 ноября примет Бруней, а 19 ноября – Сирию.
    • «Атланта» вышла в 1/4 финала плей-офф МЛС.
    • 24 ноября команда Миранчука проведет первый матч четвертьфинальной серии с «Орландо Сити».

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1731384878
    "Забота" мамочки о любимом сыночке. )
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    zigbert
    1731401784
    Глупости как всегда говорит Смородская. От приглашения в сборную не отказываются.
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