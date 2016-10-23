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    Семин: «Победа вселила «Локомотиву» уверенность, что гвозди в крышку гроба мы еще не забили»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин похвалил своих подопечных за игру, продемонстрированную в матче 11-го тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, железнодорожники одержали победу со счетом 1:0.

    «Впечатления очень хорошие, радостные, потому что взяли три очка. Выиграли у действующего чемпиона страны, победили после долгого перерыва. Игра была целостная. Был баланс обороны и атаки, баланс статистических данных. ЦСКА всегда превосходит соперников в контроле мяча, но сегодня, мне кажется, эти показатели были равны. Это вселило нам уверенность, что гвозди в крышку гроба еще не забили. Некоторые уже забивали. «Локомотив» был фигурой только для критики, но сегодня можно и похвалить», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +350

      zadira56 23 октября 2016, 21:19

      Забивайте свои гвозди,не ждите пока заржавеют)

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 23 октября 2016, 21:02

      Как бы там ни было, желаю коням победы над Спартаком.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2016, 21:01

      ЦСКА это уже не те кони которые скакали впереди всех-сейчас это ослы плетущиеся в хвосте.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 20:43

      Сегодня и хвалим: Молодца!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 20:25

      Палыч, сильно не обольщайся, т.к. коней без редкой помощи админ ресурса и в нынешнем состоянии нужно по-хорошему обыгрывать всем и каждому...

      2
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