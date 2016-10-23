Бубнов: «Потери существенно не влияют на игру «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что потери «Спартаком» нескольких ведущих футболистов не влияют на результаты команды. Красно-белые в 11-м туре РФПЛ в гостях выиграли у «Урала» (1:0).

«Все думали, что «Спартак» потерял двоих футболистов, а перед игрой выяснилось, что троих. Причем, на сегодняшний день, ведущих. Не стоит забывать, что Глушаков — это капитан команды. То, что красно-белые сумели не потерять очки в таких условиях, говорит о высокой конкуренции в составе. Чем она выше, тем меньше такие потери влияют на результат.

В чем «Спартак» прибавил, так это в командных оборонительных действиях. Здесь они и прессингуют, и играют плотно, и создают серьезные помехи сопернику при попытках начала атаки. Матч в Екатеринбурге продемонстрировал, что какие бы потери у «Спартака» не были, по крайней мере, в группе атаки, он может провести если не полноценные, то замены, которые существенно на его игру не повлияют», – заявил Бубнов.