«Шахтер» мог приобрести 17-летнего Неймара у «Сантоса»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов заявил, что донецкий клуб мог приобрести нападающего «Барселоны» Неймара, когда тот в 17-летнем возрасте выступал за «Сантос». По словам 50-летнего функционера, оранжево-черные предлагали за футболиста 25 миллионов евро, однако получили отказ.

«Было два игрока, два больших таланта. Между ними очень тяжело было выбрать, кого именно покупать. Луческу сказал: «Давайте тогда возьмем только Тейшейру, а Косту не будем брать». В итоге мы с ним даже по этому поводу чуть-чуть поскандалили. Я сказал в итоге: «Давай возьмем обоих». И когда мы взяли и Тейшейру, и Косту, то быстрее адаптировался Коста.

Вообще тогда было три игрока у нас на карандаше – еще был Неймар. Ему было 17 лет, мы сделали предложение «Сантосу»: начали с 15 миллионов евро, дошли до 25. В итоге «Сантос» дал свой отказ», – сказал Ахметов.