Глушаков, Зе Луиш и Промес поддержали «Спартак» в преддверии игры с «Уралом»

Хавбеки «Спартака» Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш, которые восстанавливаются после повреждений и не смогут принять участия в сегодняшнем поединке 11-го тура РФПЛ с «Уралом», поддержали остальных игроков красно-белых в преддверии игры в Екатеринбурге. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Мы вне игры, но мы с вами, пацаны», – написал Глушаков на своей странице в Instagram под фото, где он вместе со своими травмированными партнерами проходит медицинские процедуры.