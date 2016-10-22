ФНЛ. «Кубань» разгромила «Зенит-2», «Енисей» уступил «Шиннику»

В матче 18-го тура ФНЛ «Кубань» на выезде разгромила «Зенит-2». По дублю на свой счет записали Спартак Гогниев и Алексей Гай. В другом поединке «Енисей» в родных стенах проиграл «Шиннику».

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Гогниев, 13; 0:2 – Гай, 45; 0:3 – Гай, 83; 0:4 – Гогниев, 90.

Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярославль) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сиротов, 38; 1:1 – Камеш, 62; 1:2 – Султонов, 77; 1:3 – Евсеев, 89.