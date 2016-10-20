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    Семин: «Проблемы «Локомотива» в атаке связаны не с отдельными игроками, а со всей командой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о низкой результативности московского клуба в нынешнем сезоне, отметив, что данная проблема связана не с отдельными игроками, а с командными действиями в целом. На данный момент железнодорожники забили в РФПЛ шесть мячей.

    – Мы все не удовлетворены, голов ведь не забиваем, нужно качественнее играть. Все, что до штрафной, неплохо, но внутри штрафной действуем пока плохо.

    – В матче с «Амкаром» не вышли ни Хенти, ни Шкулетич. Они вас не устраивают?

    – Меня все игроки устраивают. Но в матчах, в которых выходили Шкулетич и Хенти, мы особенной результативностью похвастать не могли. Поэтому проблема не в каком-то отдельном игроке, а у всей команды в атакующих действиях.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2016 20:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +183

      бочаров 21 октября 2016, 16:46

      Юрий Павлович ты создаёшь кому так набери из ФНЛ ребят они за тебя горло всем мастерам оторвут..

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 октября 2016, 13:31

      Полузащита! Меняйте!!! Наших оставьте (кроме Тарасова), остальных разгоните

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 октября 2016, 08:44

      Проблема в тренере.При Черевченко забивали и хенти и шкулетич.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > bumer_moscow 21 октября 2016, 11:19

      Шкулетич забивал очень редко, если ему мяч удачно на голову падал. А Хенти когда забивал? Он по пустым воротам с пяти метров попасть не может, хуже напа у нас еще не было. При Черевченко никакой мысли в игре не было, играли трусливо от обороны, за игру иногда одна контратака проходила и то не всегда. Семин же старается поставить футболистам свою игру, только пока не получается, нужно провести хотя бы один полноценный сбор и поработать в трансферное окно.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Антибиотик 21 октября 2016, 19:31

      Кубок Черевченко взял со Шкулетичем.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 октября 2016, 01:07

      Как раз проблемы в нападении есть и нормальные ! Когда были нормальные напы таких проблем почему то не было .

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