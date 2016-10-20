Сарычев: «По этому сезону лучший в Премьер-лиге – Беленов»

Бывший вратарь СССР Валерий Сарычев обратил внимание «Зенита» на голкипера «Анжи» Александра Беленова.

– Селихов – подходящая кандидатура для питерцев?

– «Зенит» богатый и амбициозный клуб, регулярно представляет страну в Лиге чемпионов. Александр же выступает в довольно средней команде. Он вратарь хорошего уровня, добился значительного прогресса, но не думаю, что лучше Лодыгина.

– В чем проблема нынешнего основного голкипера сине-бело-голубых?

– В нестабильности. У Юрия есть серьезный недостаток – выбор позиции, это критичный момент. Много ошибок плюс не выручает.

– В «Зените» с Лодыгиным конкурирует Михаил Кержаков. Кто из них сильнее?

– На мой взгляд, это голкиперы одного уровня. Михаил разве что менее опытен.

– Лодыгин нестабилен, Селихов, на ваш взгляд, не лучше. Тогда кто может усилить позицию?

– По этому сезону лучший в Премьер-лиге – Беленов из «Анжи». Выступает надежно, ровно, но самое главное – выручает в критические моменты. Для сильной, доминирующей команды важно, чтобы голкипер в тех ситуациях, когда у соперника появляется шанс, спасал. И Беленов это делает.