Бердыев: «Если у «Атлетико» есть три момента, один-два они точно используют»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Также Бердыев высказался о наставнике мадридского клуба Диего Симеоне.

«Это топ-клуб, безусловно. Сумасшедшая организация в обороне, плюс они знают, что и как делать до мелочей. В этом плане Симеоне один из лучших тренеров. Каждый игрок все знает, что делать в той или иной ситуации. Плюс умение играть из пассивной обороны в активную и умение играть позиционные атаки. Что умеют не многие другие топ-клубы, привыкшие большую части времени играть в атаке, зная, что соперник уходит назад. «Атлетико» культивирует и то и другое. Симеоне знает слабые места многих команд. Плюс очень высокая реализация моментов. Если у них есть три момента, один-два они точно используют», – сказал Бердыев.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.