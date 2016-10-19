Касильяс: «Победой над «Брюгге» мы совершили качественный скачок»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс не скрывал оптимизма после победного матча Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Матч стартовал не самым лучшим образом для нас. Именно это является проблемой – зачастую в важных матчах нам не удается уверенно начать встречу. Но во втором тайме мы смогли вернуться в игру и добиться справедливого результата.

Это очень важная победа для нас. Мы молодая команда, у нас много новичков, а Лига чемпионов – лучший турнир. Если бы не смогли одержать победу в Бельгии, ситуация стала бы очень сложной для продолжения борьбы в турнире. А с этой победой удалось совершить качественный скачок», – приводит слова вратаря A Bola.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Порту» закончился со счетом 1:2.