Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)
Материалы

Брюгге - Порту

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50) Лига чемпионов, 3 тур Брюгге - Порту
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 6 0 0 6 2:14 -12 0
...
  • Читайте нас: 