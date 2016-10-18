Симеоне: «Ростов» достаточно опасная команда. Им трудно забить»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» поделился ожиданиями от игры, а также сравнил ростовчан с «Рубином» образца 2013 года.

«Ростов» достаточно опасная команда. Отлично играют в обороне, быстрая команда, быстро отбирают мячи и возвращаются в оборону. Им трудно забить. У меня нет ассоциаций между матчами с «Ростовом» завтра и «Рубином» в 2013 году. Да, тренер один, но характеристики игроков разные.

Футбол продолжается каждый день, и нам нужно забывать о каждой победе сразу после того, как она произошла. Да, мы хорошо начали сезон, но это нужно подтверждать в каждом матче. Например, завтра. Торрес? Планирую выпустить его в стартовом составе», – заявил наставник.

Матч начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени.