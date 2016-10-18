Непомнящий: «Вполне вероятно, что ЦСКА начнет матч против «Монако» в три центральных защитника»

Известный специалист Валерий Непомнящий высказал мнение относительно матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако». По мнению наставника, армейцы имеют шансы на победу за счет игры «вторым номером».

«Как бы странно это ни звучало, я думаю, что ЦСКА будет играть на победу. Полагаю, что если армейцы будут действовать от обороны, а впереди будет играть Алексей Ионов, то в обороне «Монако» будут появляться свободные зоны для контратак. Вполне вероятно, что ЦСКА сегодня начнет матч в три центральных защитника – и тогда, играя вторым номером, у армейцев есть шансы добиться успеха в ответных быстрых атаках», – сказал Непомнящий.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.