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  • Тошич: «Если не победим «Монако», шансы на выход из группы будут потеряны»

Тошич: «Если не победим «Монако», шансы на выход из группы будут потеряны»

18 октября 2016, 01:17
6

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

– Впереди домашний матч с «Монако». Решающая битва?

– В Лиге чемпионов это для нас самая важная встреча, тут все очевидно. Если не выиграем, то считай все... Шансы на выход из группы будут потеряны. Так что должны костьми лечь, но добиться положительного результата.

– Как воспринимаете соперника? ЦСКА сеяли перед жеребьевкой в первой корзине, «Монако» – в четвертой, но сейчас команда с Лазурного берега лидирует, а ваша замыкает таблицу…

– В этом сезоне вообще ни одной встречи с участием «Монако» не видел. Траоре тоже ничего не рассказывал, хотя и принадлежит этому клубу. На теории все обсудим. А то, кто в какой корзине был, вспоминать сейчас бессмысленно. У соперника четыре очка, у нас – одно. Думаю, это куда важнее чем то, как кого сеяли. Другое дело, что мы играем дома, так что должны действовать с позиции фаворита. Будет очень тяжело, но ЦСКА нужно побеждать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Монако Тошич Зоран
Комментарии (6)
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simoron81
1476747007
нужна нужна победа
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Aztec58
1476747403
У лошадей изначально не было никаких шансов, ага, только - на колбасу.
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Wind Of Life
1476758759
Попробуем разработать победную стратегию. 1) Чтобы выиграть - нужно забивать. 2) Кроме Вернблума и Березуцкого, больше забивать некому. 3) Максимум, каждый из них может забить 1 гол 4) Пропустят кони 1 гол точно, значит нужно сделать все, чтобы не больше одного. Отсюда стратегия на матч: Весь состав играет в автобус, а двое вышеупомянутых выдвигаются на острие. Каждый из них после того, как забивает, тоже бежит пополнять автобус. Итого - есть шанс выиграть 2:1.
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vladimir-7
1476770416
Победа просто необходима.
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ВoВ
1476774402
Ждем победы! Wind Of Life отличный разбор, спасибо!
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