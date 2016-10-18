Тошич: «Если не победим «Монако», шансы на выход из группы будут потеряны»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

– Впереди домашний матч с «Монако». Решающая битва?

– В Лиге чемпионов это для нас самая важная встреча, тут все очевидно. Если не выиграем, то считай все... Шансы на выход из группы будут потеряны. Так что должны костьми лечь, но добиться положительного результата.

– Как воспринимаете соперника? ЦСКА сеяли перед жеребьевкой в первой корзине, «Монако» – в четвертой, но сейчас команда с Лазурного берега лидирует, а ваша замыкает таблицу…

– В этом сезоне вообще ни одной встречи с участием «Монако» не видел. Траоре тоже ничего не рассказывал, хотя и принадлежит этому клубу. На теории все обсудим. А то, кто в какой корзине был, вспоминать сейчас бессмысленно. У соперника четыре очка, у нас – одно. Думаю, это куда важнее чем то, как кого сеяли. Другое дело, что мы играем дома, так что должны действовать с позиции фаворита. Будет очень тяжело, но ЦСКА нужно побеждать.