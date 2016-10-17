Зе Луиш получил травму и может не сыграть с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил повреждение во время поединка 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). У игрока диагностирован частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Сообщается, что форвард сможет обойтись без операционного вмешательства.

Отметим, недавно красно-белые лишились еще одного своего важного футболиста Квинси Промеса, который получил сильный ушиб стопы в матче за сборную Голландии. Участие обоих игроков в матче 12-го тура с ЦСКА (29 октября) находится под вопросом.