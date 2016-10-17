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  • Безбородов должен получить хорошую оценку за матч «Спартак» – «Ростов»

Безбородов должен получить хорошую оценку за матч «Спартак» – «Ростов»

17 октября 2016, 12:07
24

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал работу главного арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (1:0) Владислава Безбородова.

«Решение судьи (относительно удаления Кудряшова) было верным, на сегодняшний день – это красная карточка. Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей», – сказал Сухина.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор Сухина Станислав Безбородов Владислав
Комментарии (24)
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zarsm
1476695725
Ебанат, какую голову ему чуть не оторвали??? Прыжок был в голову??? Сука, когда Кокорин рвал майку Новосельцеву, прямой ногой шипами играя в ПЛЕЧО! В ПЛЕЧО СУКА!, такого говна не раздували. Ебаная мафия!!!
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shuhomet
1476697342
Уроды!московские!
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Диктор
1476698294
Полностью согласен.
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kuchipachi
1476698613
после матча Спартак-Зенит, болельщики Спартака высказывали мнения, что судейство было против их команды, а остальные говорили типа: "разнылись", "хватит ныть" и т.д. то теперь когда судейство было типа на стороне Спартака, то все остальные болельщики почему то высказывают мнения и осуждают судью, а не ноют... и это нормально! какие то двойные стандарты! в принципе ничего удивительного... у нас везде так
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Evgenii1
1476698712
Позор! Не дадут в этом году Ростову в тройку попасть ,засудят.
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Legioner-05
1476700041
Жаль,что не сравняли счёт,а ведь Ростов в 9ом могли ничейку потянуть и играли отлично
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vgarakh
1476700161
Кто бы сомневался. Все говорят, включая инспектора ФИФА, что это ошибка, удаление Кудряшов, а тут начинают рисовать страшные картины, если бы да кабы. Идиотизм. Хотел бы я посмотреть комментарии , если вместо Ростова играл бы ЦСКА или Зенит. Они были бы другими.
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VikNMar
1476700284
Ворона хвалит Петуха за то , что он Ворону хвалит .......... А если бы удалили двух " мясных " ?
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Ник17
1476702028
И премиальные хорошие! И все счастливы...
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B_A_IV
1476708266
да отличная !!!! всё сделал как просили начальнички журналюги и прочие из визгливого - вечно ноющего свинарника... супер успешно играющего в еврокубках... что все забыли как эти свиньи с помощью ...дарасов в москве Ростов не пустили в ЛЕ а сами обосрались в первом же тре ...кб уроды
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