Безбородов должен получить хорошую оценку за матч «Спартак» – «Ростов»

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал работу главного арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов» (1:0) Владислава Безбородова.

«Решение судьи (относительно удаления Кудряшова) было верным, на сегодняшний день – это красная карточка. Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей», – сказал Сухина.